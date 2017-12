L'épine des «clients insistants»

01.12.2017 - Jean-François Barbe

petzshadow / 123rf

L'association professionnelle britannique Personal Finance Society (PFS) recommande aux conseillers de ne pas faire affaire avec les clients qui refusent de suivre leurs recommandations.

Appelés «clients insistants» (insistent clients), ils peuvent être des épines aux pieds des conseillers.



Selon la PFS, si les choses tournent mal, ces clients pourraient éventuellement poursuivre leurs conseillers (https://tinyurl.com/y8klddx4) !



Afin de contribuer à clarifier cette problématique, le régulateur britannique Financial Conduct Authority (FCA) a publié un document de consultation.



La FCA propose aux conseillers aux prises avec des «clients insistants» de produire deux rapports de pertinence (suitability) : le premier porterait sur les recommandations originelles du professionnel et les raisons qui les motivent ; le second décrirait la stratégie retenue par le client et les raisons pour lesquelles le conseiller s'y est opposé.



Aux yeux de nombre de conseillers, mieux vaut accompagner ce type de client afin de limiter les dégâts.



Interrogé par la publication Portfolio Adviser, un conseiller britannique suggère de produire ces deux rapports à au moins deux semaines d'intervalle, afin de donner du temps de réflexion au client rétif.