L'angoissante vente sur Internet

15.10.2016 - Jean-François Barbe

Partager cet article

Belchonock_123RF Banque d’images

Une majorité de conseillers joints lors du sondage du Baromètre 2016 de l'assurance de Finance et Investissement, un dossier publié dans notre édition d'octobre, estime que la distribution d'assurance par Internet et sans représentant est «le plus grand enjeu de l'industrie de l'assurance de personnes au Québec».



Cette question leur inspire des craintes énormes quant à la pérennité de leur profession.



Par exemple, un conseiller évoque l'attrait des robots-conseillers auprès des moins de 30 ans. «Les jeunes consommateurs font comme s'ils n'avaient pas besoin de conseillers !» dit-il. Un autre répondant doute carrément de «la survie des représentants en assurance face à la vente par Internet».