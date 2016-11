L'aérospatiale emportée dans un supercycle

15.11.2016 - Yan Barcelo

Les secteurs de l'aérospatiale et de la défense connaissent une solide période de croissance et offrent de belles perspectives d'investissement, selon les experts.



«Dans cette période d'incertitude, en raison du déclin de la croissance mondiale, des tensions commerciales et de l'incertitude politique aux États-Unis, l'aérospatiale est attrayante. Les flux de trésorerie sont abondants, et les bilans, solides», souligne Chuk Wong, gestionnaire de portefeuille du Fonds Scotia d'actions internationales de valeur, chez Gestion d'actifs 1832, à Toronto.