20.09.2017 - 11:49 - LesAffaires.com

Se positionner «vendeur» sur les actions américaines est «un jeu de perdants», avertit l’Oracle d’Omaha. Le marché ne pourrait que monter.

Le ciel pour seule limite. Lors d'une sauterie à New York pour fêter les 100 ans du magazine Forbes, Warren Buffett s'est montré d'un optimisme à toute épreuve pour le marché financier américain.Le président de Bershire Hathaway pense que l'économie des États-Unis est en grande forme et que pour les 100 prochaines années, les actions américaines seront un pari gagnant.Le gourou de l'investissement, qui apparaît en couverture du magazine anniversaire, a d'ailleurs fait remarquer que sur les 1500 personnalités qui étaient apparues dans les classements des Américains les plus fortunés depuis plus de 30 ans, «vous ne verrez aucun vendeurs à découvert».On ne peut plus convaincu sur les lendemains meilleurs pour les titres d'entreprises américaines, Buffett a alors confié que l'indice vedette de Wall Street, «le Dow Jones dépasserait le million de points d'ici 100 ans». Cette hausse représenterait des gains de 4368%.Étant à 81 cent ans plus tôt, ce n'est pas une vision trop irréaliste, a souligné celui qui apparaît dans la liste des «100 plus importants esprits d'affaires». Pourquoi pas effectivement, puisque cet historique démontre une progression de 27500%.Le Dow a clôturé mardi à 22370 points, son 41è record d'altitude cette année. Le baromètre des valeurs américaines grappille quelques unités ce mercredi et pourrait signer en fin de session un nouveau palier.