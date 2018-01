22.12.2017 - 10:37 - Alizée Calza

hobbitfoot / 123rf

Blockpass a révélé la feuille de route de sa plateforme utilisant la chaine de blocs (blockchain).

Cette plateforme de gestion de l'identité est centrée sur l'utilisateur et devrait réduire les frais liés aux exigences de connaissance du client dans les institutions financières.Blockpass offrira des services de réglementation et de conformité partagés pour les personnes, les entreprises, les objets et les dispositifs.Dans sa phase initiale, elle servira de solution d'identité pour la chaîne de blocs ainsi que pour l'écosystème des cryptomonnaies. Ce secteur en pleine expansion a bénéficié d'une multiplication des levées de fonds via l'émission d'actifs numériques échangeables et de milliards de dollars d'investissement sans vérifier l'identité des investisseurs.Les gouvernements tentent de mettre en place une plus grande réglementation des émissions d'actifs initiaux et de la technologie blockchain en général, craignant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les stratagèmes de Ponzi. Ils exigent désormais un respect strict des principes de vérification de l'identité des clients d'une entreprise.Ces vérifications prennent du temps, entre plusieurs jours et plusieurs semaines, et entraînent des coûts élevés pouvant atteindre jusqu'à 20 % des budgets de fonctionnement des sociétés. La plateforme de Blockpass a été conçue de façon à régler ce problème.« Blockpass est une infrastructure partagée pour que les entreprises de chaînes de blocs partagent une base d'utilisateurs vérifiée et réduisent ce coût de l'intégration des clients », a dit Hans Lombardo, directeur général du marketing chez Blockpass IDN.Blockpass fournit également une protection des données personnelles pour chaque utilisateur, pour éviter la centralisation des données, ce qui permettra de limiter les risques de piratage, selon eux.Cette solution permet aux utilisateurs de contrôler leur identité, et ainsi, eux seuls peuvent décider qui y a accès et empêche tout serveur centralisé de stocker des données personnelles sensibles.Dès lors, lorsque le client envoie des données et des documents d'identité à Blockpass pour vérification, une copie est stockée localement sur l'appareil de l'utilisateur, cryptée. L'utilisateur possède un mot de passe unique qui permet de déchiffrer ces données.Après avoir été envoyées à Blockpass, les données sont supprimées des serveurs. À partir de ce moment, les données n'existent donc plus que sur l'ordinateur de l'utilisateur. Ainsi, si des pirates parviennent à pénétrer sur les serveurs Blockpass, ils ne trouveront aucune donnée de valeur lisible.