Un trimestre sous le signe de la croissance pour DSF

17.05.2017 - 09:50 - Finance et Investissement

Partager cet article

Desjardins Sécurité financière (DSF) enregistre un résultat net de 133,3 M$ pour le premier trimestre de 2017, en hausse de 34,5 % par rapport au trimestre équivalent de l’année dernière.

La filiale du Mouvement Desjardins, spécialisée en assurance vie, en assurance santé et en épargne-retraite attribue ses résultats positifs à « l'expérience technique des produits ».



DSF a surpassé, lors de ce trimestre, le seuil des 100 G$ en actif sous gestion et sous administration pour la première fois.



Les primes brutes d'assurance ont augmenté de 4,5 % en un an, franchissant le milliard, une hausse de 44,2 M$.



De leur côté, les ventes d'assurance ont connu une augmentation de 26,3 % pour atteindre 177, 8 M$ à la fin de la période.



En assurance individuelle, les ventes ont atteint 18,2 M$, en hausse de 7,7, % sur un an.