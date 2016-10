05.10.2016 - 10:13 - Fiona Collie, Investment Executive

Glidepath Portoflio Services est sur le point d'introduire la technologie des robots-conseillers dans l'univers des planificateurs financiers.

Spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des planificateurs financiers, la plateforme de Glidepath se distingue des autres parce qu'elle n'offre pas de composante directe au consommateur.



« Nous sommes les champions des planificateurs financiers », affirme Ron Fox, président directeur général de la firme torontoise. « Nous sommes les champions de leur cause en fournissant les outils et la plateforme dont ils ont besoin pour continuer à offrir un service pertinent et significatif pour leurs clients. »



Glidepath, qui a officiellement ouvert ses portes à la fin du mois de septembre après un lancement graduel au début de l'été dernier, est un gestionnaire de portefeuille ayant recours à un logiciel d'analyse de probabilité afin de créer et gérer des fonds négociés en Bourse (FNB). Actuellement, Glidepath est enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.



À l'heure actuelle, les conseillers financiers qui utilisent la plateforme ne sont pas obligés d'avoir une désignation spécifique de planification financière. Cependant, Ron Fox, qui est un planificateur financier agréé (CFP), affirme que la compagnie cherche à travailler avec les planificateurs financiers qui répondent aux normes établies en matière de planification financière.



Cependant, Ron Fox se dit flexible devant les modèles d'affaires pouvant être privilégiés par les usagers de sa plateforme. Il souligne qu'elle est offerte aux planificateurs financiers indépendants désirant externaliser la portion de gestion de placements de leurs comptes clients, peu importe au sein de quel canal de distribution ils évoluent, que ce soit des fonds communs de placement, des titres ou des assurances.« Notre gestionnaire de portefeuille enregistré [fonctionne] avec les partenaires de nos planificateurs financiers usagers, en étant au service du client d'une manière qui s'apparente un peu à celle d'un médecin de famille travaillant avec un spécialiste», illustre-t-il.La plateforme de Glidepath concerne uniquement la portion dédiée à la gestion des placements du compte client, même si la pratique du planificateur financier qui l'utilise touche plus largement le patrimoine du client concerné, y compris en matière d'assurance, de planification fiscale, de planification de la retraite, et de gestion de la dette.La plateforme est conçue pour prendre en charge plusieurs mode de rémunération, et peut servir aussi bien un modèle à honoraires qu'un modèle, ayant recours à des frais de service. Glidepath, pour sa part, exige des frais de gestion forfaitaire de 0,5%.En termes de produits disponibles, Glidepath se concentre principalement sur des FNB indiciels à bas taux. Ron Fox dit: « Nous essayons de maintenir de faibles coûts avec des FNB et nous ne cherchons pas à compliquer notre méthodologie avec d'autres gestionnaires d'actifs. »Bien sûr, Glidepath n'est pas la seule firme de technologie financière (fintech) désirant travailler de concert avec l'industrie de l'investissement. Nest Wealth Asset Management et Wealthsimple Financial, toutes deux également de Toronto, offrent aussi des plateformes destinées aux conseillers, et d'autres sociétés ont également exprimé leur intérêt dans l'implantation prochaine d'un robot-conseiller au sein de l'industrie.Pour Ron Fox, cependant, sa plateforme ne se distingue pas tant par sa technologie que par son engagement auprès des planificateurs financiers et de leurs modèles d'affaires. « Nous sommes des planificateurs financiers. Il est donc normal que nos besoins soient différents que ceux des autres acteurs de l'industrie, et que voulions avoir recours à des outils qui nous sont propres », dit-il.