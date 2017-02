02.02.2017 - 09:22 - Finance et Investissement

Frais liés aux fonds d'investissement, MRCC2, investisseurs vulnérables : autant de sujets et d'enjeux qui touchent les représentants. Voilà pourquoi l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a lancé un nouveau portail sur son site web afin de les aider à y voir plus clair.

Le nouveau Centre des représentants propose des analyses et des documents qui, selon l'IFIC, aideront les représentants à se tenir au courant des enjeux concernant leurs pratiques et à améliorer la compréhension que les clients ont de leurs placements.« Les représentants en services financiers d'aujourd'hui travaillent dans un environnement en constante mutation marqué par l'évolution des besoins des clients, la modification en continu de la réglementation et l'innovation technologique », explique Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC.Le menu du Centre des représentants couvre des sujets en lien avec le MRCC, les frais des fonds communs de placement, les services aux investisseurs vulnérables, ainsi que les sujets de l'heure en matière de réglementation et la valeur des conseils.Un deuxième menu regroupe les ressources par catégorie, facilitant ainsi l'accès aux bulletins Renseignements aux représentants de l'IFIC, aux documents infographiques, aux présentations ou encore aux résumés des émissions de fonds. Le nouveau portail sert aussi de porte d'entrée à l'IFSE, la division éducative en ligne de l'IFIC.Le Centre des représentants peut aussi être consulté sur les tablettes électroniques et les téléphones intelligents.