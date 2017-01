26.01.2017 - 10:16 - Pierre Théroux

Le secteur des technologies financières (fintech) a le vent dans les voiles. Or, les jeunes entreprises qui veulent percer dans cette industrie émergente pourront profiter d'un fonds de 25 millions de dollars (M$) du nouvel incubateur Diagram.

« L'industrie mondiale des fintech est en forte croissance et nous voulons aider des jeunes entrepreneurs canadiens à y faire leur place, tout en gardant nos talents ici », indique François Lafortune, fondateur et chef de la direction de Diagram.L'industrie mondiale des fintech aurait profité d'investissements totalisant 50 G$US au cours des cinq dernières années, la majeure partie (plus de 90 %) de cette somme ayant profité à des entreprises américaines et chinoises. Diagram souhaite donc attirer la crème des entrepreneurs canadiens dans le but de développer des entreprises qui se démarqueront à l'échelle mondiale.En plus de bénéficier d'importants investissements en capital de risque, les startups dans lesquelles Diagram investit auront aussi accès à un réseau de distribution et à des experts-conseils. « Nous avons la ferme conviction que notre approche ciblée améliorera les chances de succès de nos sociétés en portefeuille tout en accélérant leur croissance », affirme François Lafortune.L'incubateur Diagram entend réaliser des investissements jusqu'à 5 M$ dans une poignée de startups. « Nous voulons nous concentrer sur 5 à 6 entreprises afin de leur offrir un soutien actif », précise François Lafortune en soulignant que Diagram évalue actuellement une dizaine de projets.L'incubateur s'intéresse aux sociétés en démarrage oeuvrant dans les secteurs des services financiers, de l'assurance et des soins de santé. Diagram cible principalement des entreprises de Montréal et Toronto, où il a implanté des bureaux « pour être le plus près possible des entreprises que nous voulons soutenir ».Toronto vient au 5e rang des principaux centres de fintech au monde, alors que Montréal occupe le 13e échelon, indiquait récemment un palmarès réalisé par la firme londonienne Z/Yen pour le compte de l'Alliance des services financiers de Toronto (TFSA).Diagram a fait ses deux premiers investissements. Le premier dans la société montréalaise Dialogue, une plateforme virtuelle de santé et de mieux-être dédiée aux employeurs. Le deuxième investissement a été réalisé auprès de Collage, une plateforme infonuagique basée à Toronto qui automatise les processus de gestion des RH et des avantages sociaux pour les entreprises canadiennes.Le principal investisseur de Diagram est Portag3, un fonds d'investissement financé exclusivement par un partenariat entre la Corporation Financière Power, la Société financière IGM, et l'assureur Great-West Lifeco qui aurait injecté environ 15 M$ dans ce fonds de 25 M$. Le reste de l'investissement provient d'un groupe d'une cinquantaine d'anges investisseurs, qui agiront aussi à titre de mentors et d'accompagnateurs pour les dirigeants des startupsCette équipe de partenaires-investisseurs regroupe notamment Luc Bachand, chef de BMO Marchés des capitaux pour la Banque de Montréal au Québec, Éric Martineau-Fortin est fondateur et associé directeur de White Star Capital, Adam D'Angelo, PDG de Quora et ancien chef des technologies de Facebook ou encore Dan Robichaud, PDG de PasswordBox.« La réponse du milieu de l'investissement a été grandement positive, et le fonds a été sursouscrit. Les investisseurs croient au potentiel de notre modèle unique », indique François Lafortune.