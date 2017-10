TD intègre une plateforme conversationnelle avec intelligence

05.10.2017 - 08:41 - Finance et Investissement

La Banque TD fait une entente avec Kasisto, afin que sa plateforme conversationnelle avec intelligence artificielle soit intégrée à l'application mobile de la TD.



« L'intelligence artificielle pourrait changer l'avenir des services bancaires, et nous sommes enchantés des nombreuses façons dont elle peut venir en aide à nos clients », a souligné Rizwan Khalfan, vice-président à la direction et chef de la stratégie numérique et des paiements pour la TD.



La plateforme, nommée KAI, comprend une assistance de type clavardage et de l'information sur les dépenses des investisseurs en temps réel.



De plus, les clients de la société pourront obtenir des réponses instantanées sur leurs propres dépenses, en utilisant l'interface de clavardage animée par une intelligence artificielle.