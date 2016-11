Sortir des sentiers battus

01.12.2016 - Yves Gingras

Les perspectives s'annoncent sombres pour les marchés financiers au cours des prochains mois. Les épargnants en quête de rendement auraient donc intérêt à examiner des stratégies et des types de placement non traditionnels.



C'est du moins ce que pensent les experts qui ont participé à un atelier du 4e Colloque Retraite, investissement institutionnel et finances personnelles, tenu à Québec au début de novembre.