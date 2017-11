SFL : le détail des regroupements des centres financiers

30.11.2017 - 10:31 - Frédéric Roy

Avec les regroupements annoncés hier, SFL fera passer le nombre de centres financiers de 16 à 6.



Dans la vidéo explicative présentée aux conseillers du réseau mercredi en après-midi, SFL détaille les « partenariats, regroupements et fusions [qui] permettront au réseau SFL de générer une croissance rentable et durable ».



Desjardins explique que ces changements permettront d'assurer la rentabilité de son réseau.



« Ils nous permettront d'être encore plus efficace et flexible afin d'assurer la performance financière du réseau, tant en assurance qu'en épargne/placement », dit la vidéo.



Les différents centres ont négocié directement entre eux pour arriver à leur fin et la présentation officielle des modifications est prévue pour janvier 2018.



Les regroupements administratifs en détail :



Cité de Montcalm et des Deux Rives



Agence Lavelle, Cuivre et Or, des Sources et Laval-Laurentides



Du Fjord, du Littoral et Nouveau Brunswick



De la St-François, Iberville-Champlain et De la Montérégie



Montréal-Métro, Vieux-Montréal et Westmount



Ottawa et Outaouais