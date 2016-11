Risque de longévité et régime de retraite : une solution à un problème courant

28.11.2016 - 09:29 - Pierre Théroux

La bonne nouvelle : les Canadiens peuvent s'attendre à vivre plus longtemps que leurs parents et leurs grands-parents. La mauvaise : une meilleure espérance de vie entraîne une augmentation des risques de longévité et des coûts pour les régimes de retraite.