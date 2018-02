Renouveau chez les stock pickers

01.02.2018 - Jean-François Barbe

Fin 2016, le fonds d'actions américaines Aston/River Road Independent Value (410 M$ US d'actif sous gestion) fermait ses portes. «Je me suis congédié moi-même», affirme alors son gestionnaire de portefeuille Eric Cinnamond en mettant en cause les stratégies indicielles. Selon lui, ces dernières utilisent insuffisamment les prix et les fondamentaux des titres individuels comme critères d'achat, ce qui entraîne la rareté des bonnes occasions d'investissement.



Une récente recherche de la banque Credit Suisse désigne un autre obstacle à l'expression des talents des sélectionneurs de titres (stock pickers) : le rétrécissement de la patinoire. Ironiquement intitulée «The Incredible Shrinking Universe of Stocks», la recherche révèle que le nombre de sociétés publiques américaines a fondu de moitié de 1996 à 2016.