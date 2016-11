03.11.2016 - 15:03 - Finance et Investissement

La nouvelle plateforme spécialisée dans le crédit européen d'AlbaCore profitera d’un capital de démarrage de 500 millions d'euros (745 M$) de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP).

La plateforme spécialisée en crédit européen d'AlbaCore se concentre sur les occasions de placement sur les marchés européens du crédit d'entreprise. AlbaCore cible les marchés du crédit privé et public, y compris les obligations européennes à rendement élevé, les prêts à effet de levier et les prêts directs.Investissements PSP pourrait déployer davantage de capital en partenariat avec AlbaCore dans certaines occasions de placements importants en Europe. « Investissements PSP voit d'excellentes occasions sur le marché européen du crédit », a déclaré David Scudellari, premier vice-président et chef des placements en titres de créances privés chez Investissements PSP.Les placements en dette et titres de créances privés constituent la plus récente catégorie d'actif d'Investissements PSP. Cette dernière a été créée en novembre 2015 avec l'objectif de déployer plus de 5 milliards de dollars canadiens (plus de 3,4 milliards d'euros) en financement de titres de créances privés à l'échelle mondiale.Depuis sa création, l'équipe s'est engagée dans plus de 20 transactions en Amérique du Nord et a investi 2,4 G$. Investissements PSP souhaite accroître sa présence sur le marché européen du financement à effet de levier. Les activités européennes de dette et titres de créances privés de PSP ciblent les acquisitions financées par des promoteurs, les financements garantis de premier et de deuxième rangs, ainsi que d'autres titres de créance au sein de la structure du capital.