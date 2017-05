Prématurée, l'abolition des FAR ?

01.05.2017 - Frédéric Roy

olegdudko / 123RF Banque d'images

En éliminant l'option d'achat avec frais d'acquisition reportés (FAR), Dynamique se limite, croit l'industrie.



Les Fonds Dynamique ont annoncé à la fin du mois de mars qu'ils n'accepteront plus les achats effectués par l'option avec frais d'acquisition reportés pour l'ensemble de leurs fonds, et ce, à compter du 30 juin 2017.



Selon le manufacturier de fonds communs de placement (FCP), cette décision suit les tendances qu'il observe dans l'industrie.