Plus que l'ombre d'elle-même ?

01.12.2017 - Guillaume Poulin-Goyer

Partager cet article

texelart / 123rf

En intégrant les activités de la Chambre de la sécurité financière (CSF) à l'Autorité des marchés financiers (AMF), le projet de loi 141 (PL 141) visant à améliorer l'encadrement du secteur financier abolit la discipline par les pairs dans sa forme actuelle. Certains craignent une perte de pouvoir des représentants et jugent que le tribunal de remplacement est un simulacre de discipline par les pairs.



Selon le PL 141, à compter du moment où prennent fin les mandats des membres du comité de discipline de la CSF, l'AMF procédera à la liquidation de la CSF et de son tribunal disciplinaire. Celui-ci sera remplacé par le Tribunal administratif des marchés financiers (TAMF), qui traitera les nouvelles plaintes et prendra possession des documents du comité de discipline.