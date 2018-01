03.01.2018 - 09:12 - Finance et Investissement

Placements mondiaux Sun Life (Canada) confirme la conclusion de l'acquisition des Fonds Excel et de Conseiller en placement Excel. L'acquisition avait été annoncée en septembre 2017.

«Placements mondiaux Sun Life a franchi une étape importante en accueillant officiellement les Fonds Excel au sein de la famille Sun Life. En élargissant sa gamme de fonds de marchés émergents et en ajoutant les fonds négociés en bourse des Fonds Excel, elle pourra offrir un plus grand choix d'options pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, a déclaré Rick Headrick, président de Placements mondiaux Sun Life. Nous avons commencé le processus d'intégration et visons une transition en douceur pour les clients et les conseillers de Placements mondiaux Sun Life et des Fonds Excel.»Bhim D. Asdhir, l'ancien président et chef de la direction des Fonds Excel, se joindra à l'équipe de direction de Placements mondiaux Sun Life à titre de chef du développement des affaires, marchés émergents, un poste nouvellement créé.Rachats nets de fonds communs de placement et actif sous gestion stagnant, sont deux difficultés qui touchaient Gestion de Fonds Excel depuis quelques années, avant son acquisition par Placements mondiaux Sun Life (Canada).Son actif sous gestion en fonds commun au Canada de Gestion a d'ailleurs évolué en dents de scie, selon des données compilées par Investor Economics. Alors que cet actif se chiffrait à 474 M$ en 2011, il s'élevait à 490 M$ à la fin de 2016, après avoir connu des sommets à 558 M$ à la fin de 2012 et à 556 M$ à la fin de 2015.