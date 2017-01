05.01.2017 - 09:11 - Finance et Investissement

La Société financière IGM, par l'entremise de sa filiale Corporation Financière Mackenzie, a conclu une entente visant à acquérir une participation de 10 % dans China Asset Management pour la somme approximative de 468 millions de dollars canadiens (M$).

Placements Mackenzie et le Groupe Investors développent activement des relations avec China AMC depuis 2011, mentionne Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie.« Mackenzie s'est récemment vu confier un nouveau mandat à revenu fixe mondial axé sur le rendement relatif qui sera distribué par le truchement de la plateforme de China AMC; nous croyons que la synergie ainsi créée, et d'autres encore, nous permettront de faire croître notre volume d'affaires sur les marchés institutionnels et de détail dans les deux régions du monde concernées », estime Barry McInerney.China AMC est l'un des plus grands gestionnaires d'actif de la Chine. Elle est établie dans le marché institutionnel et son actif géré total est évalué à 215 G$. D'ici la fin du mois, Placements Mackenzie pourrait déjà accroître sa participation de 3,9 % par le truchement d'une autre entente d'acquisition impliquant des actionnaires non stratégiques qui sont des entreprises d'État chinoises.« Cette acquisition donne à la Financière IGM l'occasion de participer au secteur de la gestion d'actif de la deuxième économie mondiale, lequel est en croissance rapide », mentionne Jeff Carney, président et chef de la direction de la Financière IGM.Selon lui, l'actionnaire de contrôle de China AMC, CITIC Securities, qui est le plus grand courtier en valeurs mobilières de la Chine, aidera la Financière IGM à créer de la valeur à long terme à titre de partenaire d'envergure.