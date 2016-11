15.10.2016 - Kathy Noël

Tomertu_123RF Banque d’images

En général, les investisseurs n'aiment pas le risque. Ils achètent des assurances, ils ont des portefeuilles diversifiés et ils souhaitent obtenir le meilleur rendement possible en courant le moins de risques possible.



Au cours des dernières années, l'apparition sur le marché de fonds à faible volatilité a permis de prendre en compte ces préoccupations. Mais comment sont bâtis ces fonds ? Que contiennent-ils et pourquoi (et pour qui) s'en sert-on ?





Jean Masson, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement TD, qui a créé le premier fonds de ce genre au Canada en 2009, a répondu aux questions de Finance et Investissement.

Finance et investissement (FI) : En quoi consiste la stratégie à faible volatilité ?

Jean Masson (J. M.) : Le risque d'un titre est divisé en deux parties : le risque systématique, mesuré par le bêta, qui représente la sensibilité d'un titre au rendement de la Bourse, et le risque diversifiable, qui est intrinsèque au titre. Dans les théories classiques de la finance, comme le Modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) élaboré dans les années 1960, on dit qu'il devrait y avoir une relation linéaire et positive entre le rendement espéré et le bêta.

La théorie s'appuie sur le fait que les gens qui ont 100 titres dans un portefeuille bien bâti n'auront pas beaucoup de risque diversifiable, alors que le risque systématique est impossible à éliminer quand on investit en Bourse. Voilà une théorie simple et intuitive, mais le problème, c'est qu'empiriquement, à l'intérieur des actions, si on se limite à ça, les rendements ne sont pas alignés sur le bêta.

FI : Avez-vous des exemples ?

J. M. : En théorie, la volatilité devrait être récompensée par le rendement, parce que c'est plus risqué, mais quand on regarde l'historique des rendements boursiers, ce n'est pas ce qu'on voit.

Depuis 1920-1925, des études ont montré que si l'on répartit les titres en cinq groupes selon leur niveau de risque, des plus volatils aux moins volatils, et que l'on suit ces portefeuilles dans le temps, on voit que leur rendement a été à peu près équivalent à 12 % environ, de 1920 jusqu'à nos jours.

Rien ne certifie que les investisseurs qui choisissent des titres plus volatils seront plus récompensés. Car dans ce type de fonds, il y a des mines, des compagnies aériennes, de la haute technologie, du Apple et du Google, mais de temps en temps, il y a aussi du Nortel et du Bre-X. Alors, si on regarde l'ensemble du rendement de ces portefeuilles dits plus volatils, il est correct, mais pas supérieur aux portefeuilles qui le sont moins.

À l'autre extrémité du spectre, les titres les moins volatils comme les épiceries, les chaînes de pharmacies, les chemins de fer, les banques, les sociétés d'assurance et les services publics, ont aussi fourni à peu près 12 % par an pendant 90 ans ! Cette belle théorie ne nous aide pas en pratique à savoir quelles actions performeront mieux ou non. Même que les titres moins volatils ont un rendement légèrement meilleur.

FI : Mais cette relation est-elle toujours exacte ?

J. M. : Ça dépend de la période. Entre 1925 et 2015, il y a eu la crise de 1929, le krach de 1987, la bulle techno de 2001-2002 et la crise financière de 2008-2009. Après chacun de ces épisodes, les marchés ont remonté. Le rendement des portefeuilles est allé au-delà de 12 %, parfois même jusqu'à 20 %. C'est là que les titres les plus volatils se sont le mieux comportés. Ce sont les titres les plus cycliques, comme les mines, le pétrole et la haute technologie qui mènent la Bourse et c'est lors de ces épisodes de marché fort que les titres à faible volatilité ont généré des rendements moindres.

D'autre part, dans une période de rendement négatif, les titres plus défensifs enregistrent des pertes moins importantes. Ils vont moins mal quand ça va mal, mais moins bien quand ça va bien. Certains gestionnaires vont donc investir dans des titres plus cycliques quand les marchés sont forts et dans des titres plus défensifs quand les marchés baissent.

FI : Quelle est votre approche dans ce contexte ?

J. M. : J'ai toujours peur d'une baisse des marchés et je n'ai pas ce talent de deviner quand il remontera. Je me protège tout le temps, en investissant dans les titres les moins volatils possible. Quand il y a un rendement fantastique, j'en aurai moins. Je me considère comme une tortue et non un lièvre, mais j'ai une carapace et je m'arrange pour arriver en vie sans accident. Je dis souvent que je me promène en Volvo avec mon coussin gonflable et ma ceinture de sécurité attachée. Ça veut dire que quand les conditions de route sont bonnes, les motocyclistes qui n'ont pas de ceinture de sécurité vont me dépasser, mais j'ai plus de chances qu'eux de me rendre à bon port en cas de mauvaises conditions.

FI : Quelle est la différence entre la faible volatilité et la gestion de valeur ?