Le projet vise à évaluer les répercussions financières des risques et des occasions liés aux changements climatiques

Oliver Wyman et Mercer ont été sélectionnés à titre d'experts-conseils pour un projet du Programme des Nations-Unis pour l'environnement, visant à évaluer les répercussions financières des risques et des occasions liés aux changements climatiques.Le projet, mené par l'initiative financière du Programme des Nations-Unies pour l'environnement (IF du PNUE) et par un groupe de travail composé de 16 grandes banques, vise à élaborer des outils d'analyse communs - y compris des scénarios, des méthodologies et des paramètres - à l'intention des banques afin de les aider à améliorer l'évaluation des risques et occasions liés aux changements climatiques et la présentation de l'information sur ces enjeux.« Un des mots à la mode dans le domaine des finances durables est la " démocratisation ", indique Eric Usher, le directeur de l'IF du PNUE. Si nous voulons un secteur financier durable, nous devons ramener les facteurs environnementaux au cœur du processus décisionnel plutôt qu'en périphérie, là où ils se trouvent à l'heure actuelle »« La transposition des facteurs de risque associés aux changements climatiques en rendement financier prospectif n'est pas aussi bien comprise que les risques plus traditionnels, dans le secteur des services financiers, explique John Colas, vice-président chez Oliver Wyman. En aidant ce secteur à élaborer une méthodologie d'évaluation et d'information pour ces risques, nous permettrons aux entreprises d'améliorer la gestion globale des risques et de prendre des décisions stratégiques de répartition du capital plus avisées. L'intégration aux structures existantes des facteurs de risque associés aux changements climatiques permettra de prendre des mesures utiles pour la durabilité ».Oliver Wyman et Mercer sont des filiales en propriété exclusive de Marsh & McLennan Companies, un chef de file mondial des services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et du capital humain.