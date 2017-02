Mieux vendre le conseil financier

01.02.2017 - Yves Gingras

Goodluz_123RF Banque d'images

Malgré la progression des technologies, le secteur du service financier a encore un bel avenir devant lui, à condition que les conseillers exploitent au maximum leurs forces : l'écoute et la compétence.



C'est ce qu'ont affirmé des experts lors du 4e Colloque retraite, investissement institutionnel et finances personnelles, organisé par CFA Québec et le Cercle finance du Québec dans la capitale, en novembre.