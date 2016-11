Mica prend le virage technologique

03.11.2016 - 10:17 - Finance et Investissement

Partager cet article

Conscient de l'importance des technologies de l'information dans son industrie, Mica prend le virage technologique. Le cabinet de services financiers de Québec a en effet choisi de développer sa propre plateforme de gestion numérique sécurisée.



« Le but de cette interface est de mettre la technologie au service de nos conseillers pour qu'ils se concentrent sur la relation client », explique Marc Gingras, l'un des quatre actionnaires de Mica, précisant que cette initiative a nécessité le plus important investissement financier en technologie de son histoire.



Les conseillers de Mica pourront désormais partager de l'information et des documents de façon sécuritaire sans jamais quitter la plateforme numérique. Aussi, ils n'auront plus besoin de se déplacer pour aller faire signer les documents à leurs clients.



« Comme la manipulation de documents papiers sera réduite considérablement, il y aura un gain majeur en efficacité et en temps », affirme Marc Gingras.



Il y a un an, Mica avait recruté Julie Blais à titre de directrice développements technologiques pour accélérer le développement des technologies de l'information de la firme.