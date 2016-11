10.11.2016 - 10:35 - Finance et Investissement

Manuvie enregistre un résultat net de 1,1 milliard de dollars (G$), un résultat tiré des activités de base de 1 G$, et des apports nets positifs de ses activités de gestion de patrimoine et d'actifs à son troisième trimestre de 2016.

La Société Financière Manuvie a annoncé un résultat net attribué aux actionnaires de 1 117 M$ pour le troisième trimestre de 2016, un résultat dilué par action ordinaire de 0,55 $ et un rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires de 11,1 %, en regard de respectivement 622 M$, 0,30 $ et 6,5 % au troisième trimestre de 2015.Au T3 2016, Manuvie a généré un résultat tiré des activités de base de 996 M$, un résultat dilué tiré des activités de base par action ordinaire de 0,49 $ et un rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base de 9,8 %, par rapport à respectivement 870 M$, 0,43 $ et 9,2 % pour le T3 2015. La hausse du résultat net attribué aux actionnaires découle principalement des profits tirés des résultats techniques liés aux placements comptabilisés au cours du T3 2016, en comparaison de charges relatives aux résultats techniques liés aux placements au T3 2015.Depuis le début de l'exercice 2016, le résultat net attribué aux actionnaires a atteint 2 866 M$, le résultat dilué par action ordinaire, 1,40 $, et le RCP, 9,7 %, en regard de respectivement 1 945 M$, 0,94 $ et 7,1 % pour la période correspondante de 2015. Depuis le début de l'exercice 2016, le résultat tiré des activités de base s'élève à 2 734 M$, le résultat dilué tiré des activités de base par action ordinaire, à 1,34 $, et le RCP tiré des activités de base, à 9,2 %, en regard de respectivement 2 569 M$, 1,27 $ et 9,5 % pour la période correspondante de 2015.« Au cours du trimestre, nous avons enregistré un solide résultat tiré de nos activités de base, étant donné que l'amélioration des résultats à l'échelle de nos secteurs, combinée à la conjoncture favorable des marchés et aux excellents rendements tirés de notre portefeuille de placements, s'est traduite par une croissance du résultat net qui s'est chiffré à plus de 1 G$ », a dit Donald Guloien, président et chef de la direction.« Bien que nous soyons satisfaits de ces résultats, nous continuons d'exercer nos activités dans une conjoncture macroéconomique difficile et nous continuons de mettre l'accent sur l'optimisation de la performance de toutes nos activités et sur la croissance dynamique des activités qui offrent le meilleur rendement, a poursuivi M. Guloien. Au cours du trimestre, nous avons de nouveau enregistré une forte croissance en Asie, et nos activités mondiales de gestion de patrimoine et d'actifs ont généré des apports nets positifs. »« Dans l'ensemble, nos placements ont enregistré des profits de 297 M$, signe de la grande qualité de notre portefeuille et de notre approche rigoureuse en matière d'octroi de crédit. Nous affichons maintenant un profit cumulé depuis le début de l'exercice, compte tenu de l'excellent rendement des placements au cours du trimestre », a pour sa part indiqué Steve Roder, chef des finances.« Nous avons réalisé notre examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles au troisième trimestre, qui a permis un accroissement net de la réserve de 455 M$. Ce montant tient compte de la mise à jour des hypothèses liées aux résultats techniques pour de nombreux produits, y compris l'assurance soins de longue durée aux États-Unis, et d'une charge de 313 M$ liée à une révision proactive à la baisse de 10 points de base de nos hypothèses relatives au taux de réinvestissement ultime », a ajouté Steve Roder.Au T3 2016, pour un 27e trimestre d'affilée, les activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont enregistré des apports nets positifs. Les apports nets solides provenant du Canada, des activités de régimes de retraite aux États-Unis et d'Asie ont été contrebalancés en partie par les sorties de fonds nettes de Gestion d'actifs Manuvie imputables à la variabilité inhérente aux activités de conseils en placement pour les clients institutionnels, ainsi que par les sorties de fonds nettes des fonds communs de placement aux États-Unis, lesquels ont subi l'incidence négative du sous-rendement de certains fonds importants depuis le début de l'exercice et de la diminution de l'intérêt des clients pour les solutions gérées activement. Les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont baissé de 8 % au Canada, en raison des modifications apportées antérieurement à nos produits à fonds distincts à risque plus élevé, y compris la révision de la tarification. En Asie, les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont augmenté de 7 %, ce qui s'explique par les lancements récents de produits et l'élargissement des réseaux de distribution.Les souscriptions de produits d'assurance ont grimpé de 27 % au Canada,, reflétant la variabilité inhérente aux souscriptions de régimes du secteur Assurance collective. Aux États-Unis, les souscriptions de produits d'assurance ont reculé de 13 % par suite de l'accroissement de la concurrence et de l'intérêt du marché pour les produits assortis de garantie, que nous avons relégués au second plan. En Asie, les souscriptions records de produits d'assurance ont augmenté de 28 %, du fait de la croissance supérieure à 10 % dans la plupart des régions et de la solide contribution du partenariat avec DBS Bank.Les actifs gérés et administrés ont augmenté de 9 % depuis le 30 septembre 2015. Les actifs gérés et administrés dans le cadre des activités de gestion de patrimoine et d'actifs au 30 septembre 2016 ont progressé de 11 % par rapport au 30 septembre 2015 pour s'établir à 525 G$, compte tenu du rendement des placements et des apports nets positifs.Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,185 $ par action ordinaire de la Société Financière Manuvie. Ce dividende sera versé au plus tôt le 19 décembre 2016 aux actionnaires inscrits en date du 22 novembre 2016 à la clôture des marchés.