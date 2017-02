09.02.2017 - 10:28 - Finance et Investissement

La Société Financière Manuvie a annoncé jeudi un résultat net attribué aux actionnaires de 2 929 millions de dollars (M$) pour 2016, en hausse respectivement de 34 % par rapport à 2015.

Au Canada, le résultat net attribué aux actionnaires de la Division canadienne s'est élevé à 1 486 M$ en 2016, contre 480 M$ en 2015. Le résultat net attribué aux actionnaires comprend le résultat tiré des activités de base de 1 384 M$ pour 2016, contre 1 252 M$ pour 2015, et les éléments exclus du résultat tiré des activités de base, qui représentaient un profit net de 102 M$ pour 2016, contre une charge nette de 772 M$ en 2015.L'augmentation de 132 M$ du résultat tiré des activités de base par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent s'explique principalement par l'amélioration des résultats techniques et la hausse des produits d'honoraires des activités de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société en raison des niveaux plus élevés des actifs. L'augmentation d'un exercice à l'autre de 874 M$ des éléments exclus du résultat tiré des activités de base découlait de l'incidence améliorée des facteurs liés aux marchés, y compris les taux d'intérêt et les marchés des actions, et de la hausse des prix du pétrole et du gaz.« Manuvie a enregistré des résultats d'exploitation particulièrement solides, terminant l'exercice avec un résultat tiré des activités de base de 4 milliards de dollars, une hausse de 17 % par rapport à celui de l'exercice précédent, et atteignant l'objectif qu'elle s'était fixé en 2012, Donald Guloien, président et chef de la direction. S'appuyant sur les résultats d'exploitation solides et nos perspectives de croissance future, le conseil d'administration a approuvé aujourd'hui, pour un troisième exercice d'affilée, une augmentation de notre dividende. La hausse a été fixée à 11 % ».Steve Roder, chef des finances, a souligné l'apport net positif pour un septième exercice d'affilée des activités mondiales de gestion de patrimoine et d'actifs. L'apport brut des activités de gestion de patrimoine et d'actifs en 2016 a été de 120,5 G$ en 2016, une augmentation de 3 % par rapport à ceux de 2015. Au Canada, les apports bruts ont connu une hausse de 3 % du fait de l'amélioration considérable continue des souscriptions de fonds communs de placement, contrebalancée en partie par la diminution des souscriptions dans le secteur des régimes de retraite pour groupes de grande taille, en comparaison du niveau record atteint en 2015.Les souscriptions de produits d'assurance ont été de 4,0 G$ en 2016, une hausse de 11 % par rapport à celles de 2015. Au Canada, les souscriptions de produits d'assurance ont toutefois reculé de 16 %, étant donné que les résultats de 2015 comprenaient les souscriptions de régimes d'assurance collective pour deux groupes de très grande taille.Pour leur part, les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont été de 8,2 G$ en 2016, en hausse de 3 % en comparaison de celles de 2015. En 2016, les souscriptions d'autres produits de gestion de patrimoine ont augmenté de 14 % en Asie, sous l'effet des lancements de nouveaux produits et de la hausse des souscriptions dans le réseau des banques, qui ont contrebalancé un recul de 11 % au Canada attribuable aux modifications apportées à des produits de fonds distincts à risque plus élevé au début de l'exercice.Les actifs gérés et administrés, au 31 décembre 2016, étaient de 977 G$, en hausse de 6 % en regard de 2015. Cette hausse s'explique par des rendements de placement et des apports nets toujours positifs des clients. Les actifs gérés et administrés du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs ont augmenté de 8 % depuis le 31 décembre 2015, pour se fixer à 544 G$.