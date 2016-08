26.08.2016 - 09:12 - Finance et Investissement

Manuvie mise sur la conception d’un outil reposant sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond, permettant d'analyser des données financières non structurées afin de soutenir le travail des chercheurs en placement et des gestionnaires de portefeuilles.

Le laboratoire de l'avant-gardisme (LOFT) de Manuvie vient de conclure un accord de collaboration avec Indico data solutions, une entreprise de Boston spécialisée dans l'apprentissage profond. Cette collaboration vise à permettre la progression d'un projet dédié à la conception d'un outil destiné à analyser des données provenant d'articles, de rapports d'analyse et d'autres sources semblables.La plateforme d'apprentissage profond d'Indico permet effectivement de déchiffrer les langues naturelles et d'extraire plus facilement des renseignements en fonction des besoins de chaque analyste. Le but de l'outil consiste à arriver à structurer ces données de manière à pouvoir formuler des recommandations. Au final, l'outil permettra aux chercheurs en placement et aux gestionnaires de portefeuilles de prendre des décisions plus éclairées, de manière plus rapide.« Bien que l'apprentissage profond ait déjà fait ses preuves chez les Facebook et Google de ce monde, cette technique commence à peine à s'imposer en tant qu'outil pour les entreprises, signale Slater Victoroff, chef de la direction et cofondateur d'Indico. Nous avons consacré les dernières années à concevoir une plateforme qui réduit grandement les obstacles à l'utilisation de l'apprentissage profond. Cela représente un potentiel énorme pour l'analyse de données non structurées ».Selon Slater Victoroff, cette technologie permettra à John Hancock et Manuvie de tirer le meilleur parti de leurs actifs informationnels non structurés et ainsi, mieux servir leurs diverses composantes.Cette annonce fait suite à une autre entente de collaboration, dévoilée début août entre le LOFT de Manuvie et Nervana Systemes, concernant le développement d'une nouvelle génération d'applications intelligentes.« Bien que cette technologie n'en soit encore qu'à ses débuts, nous commençons à entrevoir des possibilités intéressantes du côté des applications fondées sur l'apprentissage profond qui pourraient contribuer à améliorer l'efficacité des travailleurs du savoir, a indiqué Vishal Daga. Nous continuons à investir dans les fonctionnalités de nos produits afin de faciliter leur mise en œuvre par nos clients, particulièrement au sein du secteur des services financiers. »