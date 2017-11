16.11.2017 - 09:31 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Lorsque deux grands gestionnaires d'actifs joignent leurs forces, il y a inévitablement des coupures d'effectif. C'est ce qui se passe à Placements Mackenzie, qui a absorbé les activités d'investissement internes du Groupe Investors.

Mackenzie et le Groupe Investors font toutes deux partie de la Financière IGM (IGM), qui s'engage à préserver deux familles distinctes de fonds. Le but ultime du rassemblement des forces est d'étoffer les compétences chez Mackenzie plutôt que de réduire les coûts.Le 3 novembre, IGM a déclaré lors d'un appel conférence avec les analystes que des économies d'environ 10 millions de dollars (M$) par an seraient réalisées. Mais dans le contexte du budget total de gestion des investissements, ces économies sont relativement modestes et ne constituaient pas la raison principale pour rassembler les gestionnaires de fonds, ont déclaré les dirigeants des compagnies.Annoncée le 19 octobre, cette intégration donne lieu à un effectif combiné de 106 professionnels de l'investissement qui seront responsables d'un total de 130 G$ d'actifs gérés par Mackenzie au sein des familles Groupe Investors et Mackenzie. Il s'agit de 17 professionnels de moins que les deux organisations employaient auparavant dans ces rôles. Comme l'a mentionné le directeur des investissement Tony Elavia à Morningstar lors d'une entrevue : « Il est évident que lorsque vous rassemblez deux grandes organisations, il va y avoir des duplications. »Néanmoins, la grande majorité des gestionnaires du Groupe Investors ont conservé leur emploi et sont responsables des mêmes actifs qu'avant. Cela est en partie dû au fait que Mackenzie a choisi de créer trois équipes composées de l'ancien personnel du Groupe Investors. Elles complètent les équipes existantes, ou « boutiques », comme les appelle aussi Mackenzie, qui incluent entre autres Mackenzie Cundill et Mackenzie Ivy.Les trois nouvelles équipes ajoutées à Mackenzie, chacune continuant d'être dirigées par les gestionnaires principaux du Groupe Investors, sont les suivantes :L'équipe des actions européennes et internationales, établie à Dublin et dirigée par Martin Fahey, qui était vice-président principal et directeur des actions européennes pour le Groupe Investors. Cette équipe de sept membres continuera d'être responsable des Fonds d'actions européennes Investors, Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation Investors et de la Catégorie petite capitalisation internationale Investors.L'équipe des actions asiatiques, établie à Hong Kong et dirigée par Nick Scott, qui était vice-président principal et directeur des actions asiatiques pour le Groupe Investors. Il assume maintenant ce rôle pour le compte de Mackenzie. Les mandats de cette équipe de sept membres comprennent le Fonds d'actions panasiatiques Investors (1,3 G$ d'actifs sous gestion).L'équipe des solutions de portefeuilles, établie à Winnipeg. Elle est constituée de trois membres et dirigée par Les Grober, qui était directeur de la répartition d'actifs au Groupe Investors. Les responsabilités de l'équipe comprennent la gestion des portefeuilles de fonds de fonds Allegro et Maestro.

« Ce sont là toutes les nouvelles compétences regroupées sous l'égide de Mackenzie », dit M. Elavia, qui a participé à la consolidation avec son collègue Jeff Singer, qui est le directeur des investissements du Groupe Investors depuis quatre ans. M. Singer, qui donne un coup de main durant la transition, prendra sa retraite le 31 décembre.



Parmi les 13 équipes Mackenzie actuelles, la plus importante est celle des actions nord-américaines. Elle combine la boutique des actions de toutes capitalisations de Mackenzie, qui était dirigée par Hovig Moushian, et l'équipe de gestionnaires d'actions nord-américaines du Groupe Investors. Bien que n'étant pas considérée comme une nouvelle équipe, elle s'est étoffée, comptant maintenant 22 professionnels du placement, dont M. Moushian.



Le dirigeant de la nouvelle équipe nord-américaine consolidée est Martin Downie, qui était vice-président principal et directeur des actions canadiennes au Groupe Investors. Conjointement à des responsabilités accrues de gestion du personnel, M. Downie poursuit la gestion du plus gros produit du Groupe Investors, le Fonds de dividendes Investors (17,1 G$).



C'est dans les titres à revenu fixe qu'il y a eu le plus de coupures, l'équipe du Groupe Investors ayant été supprimée. Jeffrey Hall, entre autres, qui était vice-président principal et directeur des titres à revenu fixe du Groupe Investors et au service de la compagnie depuis 1994, ne fait plus partie de l'équipe. La gestion des portefeuilles de tous les fonds de titres à revenu fixe et du marché monétaire du Groupe Investors sera reprise par une équipe élargie de 11 membres menée par le directeur des titres à revenu fixe de Mackenzie, Steve Locke.



Mackenzie a aussi fait des coupes sombres à l'étranger, en éliminant la responsabilité de la gestion des actions mondiales qu'avait l'équipe de Dublin. Par conséquent, le Fonds global Investors et le Fonds Mondial de dividendes Investors sont maintenant gérés par l'équipe des actions et du revenu mondiaux établie à Toronto et dirigée par Darren McKiernan de Mackenzie. La plus grosse victime en Irlande a été Peter O'Reilly, qui s'était joint au Groupe Investors en 2000 et qui était vice-président principal et directeur des placements mondiaux.



Graham Zakaluk, le gestionnaire principal du Fonds de biens immobiliers Investors (5,3 G$), n'a pas été affecté par cette consolidation. Il n'est assigné à aucune des 13 équipes de Mackenzie, puisqu'il a un rôle distinct qui ne consiste pas à investir dans des titres. M. Zakaluk gère le plus gros fonds en son genre au Canada, qui investit directement dans des propriétés immobilières commerciales, industrielles et résidentielles.



Les équipes de placement de Mackenzie ne sont pas méconnues des clients du Groupe Investors. Les fonds gérés sous la bannière IG Mackenzie constituent environ 10 % des actifs des fonds communs du Groupe Investors, représentant près de 86 milliards $. Un autre 16 % des actifs sont sous-conseillés par divers gestionnaires tiers comme AGF, Beutel Goodman et Fidelity. Ici aussi, les affaires se poursuivent normalement sans changement immédiat. « Tous les sous-conseillers restent en poste », dit M. Elavia.



M. Elavia aura son mot à dire, mais tout changement de sous-gestionnaire au sein de la famille de fonds du Groupe Investors sera du ressort des dirigeants et gestionnaires de produits du Groupe Investors. Les fonds Mackenzie, vendus par des courtiers tiers, et les fonds du Groupe Investors vendus exclusivement par une équipe de vente interne, continueront d'avoir des modèles de distribution distincts. Pour cette raison, ils continueront à avoir des gammes de produits distinctes.