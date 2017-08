Les résultats d'Industrielle Alliance stagnent

04.08.2017 - 10:55 - Finance et Investissement

Pour les six premiers mois de 2017, l’Industrielle Alliance déclare un résultat net attribué aux actionnaires similaire à l’année dernière, soit 246,1 M$.

Plus précisément, au deuxième trimestre (t2) de 2017, le résultat net attribué aux actionnaires a subi une diminution de 8 %, passant de 143,6 M$ à 131,7 M$.



« Dans l'ensemble, notre deuxième trimestre est conforme aux attentes de la direction et aux indications données aux marchés financiers, a dit René Chabot, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef, par voie de communiqué.

iA Groupe financier attribue ce résultat à d'importants gains faits sur les marchés boursiers ainsi qu'à des résultats favorables du côté des titulaires de polices.

Le résultat par action ordinaire dilué tiré des activités de base de la société est de 1,19 $, une baisse de 12 %, en comparaison au 1,35 $ du trimestre équivalent en 2016.



De plus, les primes et dépôts ont atteint de 2,4 G$ au t2, en hausse de 26 % sur une période de douze mois.