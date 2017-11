Les records boursiers d'octobre feront rêver les investisseurs jusqu'à Noël

01.11.2017 - 10:14 - LesAffaires.com

Traditionnellement, le mois d'octobre est le dernier des quatre mois de l'année où les marchés sont plus frileux.



En fait, le mois d'octobre est souvent présenté par les experts comme le pire mois de l'année pour investir. Sauf que cette année, les indices ont connu un début d'automne du tonnerre, ce qui en incite plusieurs à voir les six prochains mois d'un très bon œil.



«Si les marchés peuvent faire des gains en octobre et éviter de sombrer dans l'Octobrephobie, ce sera une indication que les gains seront plus grands encore durant les prochains mois et jusqu'en 2018», écrivait Jeffrey Hirsch, PDG de Hirsch Holdings, à la fin septembre, se rappelle Market Watch.



Depuis 1950, entre novembre et avril, le S&P500 a terminé en hausse 77% du temps, affichant une croissance moyenne de 7%.



Avec l'élan des derniers mois, il pourrait surpasser cette moyenne, croient les analystes.