Les milléniaux, cette clientèle qui gagne à être mieux connue

06.10.2016 - 08:24 - Pierre Théroux

Ils sont plus éduqués, davantage entrepreneurs et composent aujourd’hui plus du tiers du marché du travail, soit sa plus importante cohorte. Mais les milléniaux, cette génération appelée « Y » née entre 1980 et 2000, épargnent peu et font face à un marché immobilier de moins en moins accessible en raison de la forte croissance des prix dans la dernière décennie.