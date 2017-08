21.08.2017 - 14:43 - Yves Gingras

Elle investit 180 $ en début de carrière et lègue 7 millions $ à son décès. La recette de Grace Groner ? Les dividendes et… la discipline.

Vos clients ne veulent rien entendre de vos conseils quant à la pertinence d'adopter un plan financier à long terme et sur les bénéfices que rapportent les actons à dividendes et le réinvestissement de ces derniers. Alors, parlez-leur de Grace Groner, une simple secrétaire qui à son décès a laissé 7 millions de dollars à son alma mater, le Lake Forest College en banlieue de Chicago.Mais comment diable une simple secrétaire a-t-elle pu laisser 7 millions de dollars opposeront sans doute vos clients sceptiques. La réponse est simple, Grace a acheté en 1935 trois actions de 60 dollars chacune (pour un total de 180 $) du seul employeur qu'elle ait eu tout au long de sa carrière de 43 ans, soit la société Abbott Laboratories (ABT : NYSE). Grace était une personne simple, modeste et .... disciplinée. De 1935 jusqu'à son décès en 2010 au vulnérable âge de 100 ans, Grace a conservé ses actions et a toujours réinvesti les dividendes. Ce qui a résulté au joli magot de 7 millions qu'elle a légués au Lake Forest College.Alors, représentants et conseillers, si vous clients doutent de vos sages conseils que vous leur prodiguez sur la sagesse d'adopter un plan financier et de s'y tenir, pourquoi ne pas leur parler de Grace Groner. Remarquez que Grace était très économe. Elle a vécu dans un simple appartement à l'étage supérieur d'un cinéma, n'a jamais eu d'automobile et elle achetait ses vêtements dans des ventes de charité. Son principal loisir était d'assister aux matchs de football de l'équipe du Lake Forest College et elle est restée célibataire toute sa vie. Elle a toutefois dépensé beaucoup sur de nombreux voyages, sa véritable passion. Et tout au long de sa vie, elle a fait de nombreux dons pour les démunis, dons qui sont restés le plus souvent anonymes.