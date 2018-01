Le conseil financier menacé par le projet de loi 141

16.01.2018 - 10:09 - Pierre-Luc Trudel, Conseiller.ca

Le projet de loi 141, s’il est adopté dans sa forme actuelle, va « détruire le conseil financier professionnel pour la classe moyenne au Québec », s’indigne l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF).



L'organisme, qui n'a pas été invité à la consultation particulière sur le projet de loi, a organisé une conférence de presse lundi pour présenter les grandes lignes de son mémoire déposé à l'Assemblée nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les critiques y sont nombreuses.



L'APCSF s'inquiète en particulier de la possibilité pour les consommateurs de faire l'acquisition de produits financiers sans représentant, notamment en ligne. Sans être totalement défavorable à un tel modèle de distribution, l'association considère que l'offre directe de produits financiers devrait comporter un avertissement clair exposant les risques associés à ce type de transactions et le fait que celles-ci ne s'adressent qu'aux consommateurs avisés. « Cet avertissement devrait être aussi explicite que les mentions sur les paquets de cigarettes par exemple », mentionne Bertrand Larocque, trésorier de l'APCSF.



