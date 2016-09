Lazard consolide sa présence au Canada

20.09.2016 - 08:34 - Finance et Investissement

Lazard a fait l'acquisition de Verus Partners, une société indépendante torontoise de banquiers d'affaires opérant dans le secteur des conseils financiers.



En marge de cette acquisition, Lazard, une société de conseil financier et de gestion d'actifs présente dans 42 villes et 27 pays, a nommé Brian Hanson, cofondateur et associé directeur de Verus, a titre de président-directeur général de Lazard Canada.



Guy Savard, ancien président du conseil d'administration de Merrill Lynch Canada et chef d'exploitation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, agira pour sa part à titre de conseiller senior pour le Québec et les Provinces atlantiques. Richard (Dick) Falconer, cofondateur et associé directeur de Verus et ancien officier de Marchés des capitaux CIBC, se joindra également à Lazard Canada.



« Notre réseau international se dote ainsi, grâce à Brian et son équipe, d'un nouveau groupe de banquiers parmi les plus expérimentés et les plus compétents au Canada. Ils ont également d'étroites relations avec les grandes entreprises canadiennes », a mentionné Alex Stern, président directeur général de Lazard Conseil Financier.