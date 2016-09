La vague des fonds de fonds s'amplifie

01.09.2016 - Jean-François Barbe

Partager cet article

Andrei Sevostianov/123RF

EN SAVOIR PLUS

Dans l'univers canadien des fonds communs de placement (FCP), la suprématie des fonds de fonds sur les fonds individuels ne fait plus aucun doute.



Selon une note de recherche de l'analyste James Gauthier de HollisWealth, les fonds de fonds ont représenté 96 % des ventes nettes entre février 2015 et février 2016, pour un total de 46,3 G$1. Les banques dominent ce segment de marché, les cinq plus importantes constituant plus de 50 % de l'actif de ce marché.