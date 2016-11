15.11.2016 - Sophie Stival

Les conseillers accueillent régulièrement de nouveaux clients tout comme ils en perdent. Le transfert des actifs d'une firme à l'autre traîne parfois en longueur. Cependant, avant de crier à la mauvaise volonté de l'autre partie, il importe de faire son travail correctement.



Ainsi, lorsqu'un client souhaite changer de représentant, il signe avec son nouveau conseiller un formulaire fédéral T2033 qui autorise le transfert de ses actifs enregistrés vers l'autre institution financière. Il existe des documents similaires pour les placements dans des comptes enregistrés ou quand il s'agit d'un compte de retraite immobilisé (CRI).





Les raisons du départ sont multiples : déménagement, insatisfaction liée à la firme, aux produits ou à la qualité du service offert par le représentant.

Quel que soit le motif, le nouveau conseiller et son client souhaitent que le tout se déroule le plus rapidement possible, ce qui n'est pas toujours le cas.

«Il arrive pourtant que certains transferts s'étirent sur une période de deux mois, deux mois et demi, et parfois plus», déplore Flavio Vani, président de l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF). Un client de Flavio Vani poursuit actuellement le cabinet d'une grande firme, parce qu'il estime avoir subi un préjudice en raison des retards dans le transfert de ses avoirs alors que la valeur marchande des actifs baissait.

Contraintes multiples

Y a-t-il un délai qu'on ne devrait pas dépasser lors d'une procédure de transfert ? La réponse n'est pas simple. Cela dépendra notamment du type de placement qui se trouve dans les comptes du client et des firmes en cause dans l'échange : cabinet indépendant, firme de courtage de plein exercice ou cabinet d'une grande institution financière.

Par exemple, les firmes de courtage de plein exercice ne sont pas assujetties aux mêmes règles que les cabinets en épargne collective. L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) impose à ses courtiers membres de céder les actifs dans les 10 jours de compensation qui suivent la réception du formulaire de transfert par voie électronique (Règle 2300). Les transmissions se font par l'intermédiaire du système électronique ATON. Notons que dès qu'elle reçoit la demande de transfert d'un compte client, la firme doit également envoyer la liste des avoirs au courtier requérant dans un délai de deux jours.

Dans le cas des représentants en épargne collective qui travaillent dans des cabinets de services financiers, la règle est moins précise. Selon l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM), les parties doivent faire preuve de diligence et de promptitude pour faciliter le transfert du compte de manière ordonnée et dans les délais appropriés (Règle 2.12). Quant à l'Autorité des marchés financiers (AMF), son porte-parole confirme qu'il n'y a pas de délai prescrit pour effectuer le transfert d'un compte client d'une société à l'autre. «... mais l'Autorité s'attend à ce que cette opération se fasse dans un délai raisonnable pour ne pas causer préjudice aux actifs du client», souligne par courriel Sylvain Théberge.

«On souhaite que l'AMF réglemente les transferts d'actifs dans un délai fixé. Et le cabinet doit également être tenu pour responsable en cas de problème», affirme le président de l'APCSF. Selon Flavio Vani, un délai maximum de 10 jours ouvrables à la réception du formulaire par courriel ou télécopieur serait raisonnable.

«Deux, trois mois pour un transfert, ce n'est pas raisonnable. Il faut plus de balises, et selon la nature du produit de placement, on souhaite que les transferts se règlent en une dizaine de jours», affirme Radek Loudin, chef de la conformité chez Valeurs mobilières Desjardins.

«Une telle norme ne sera pas simple à respecter pour certaines petites firmes dont les procédures sont moins automatisées», croit Yves Néron, chef des opérations à la Financière Banque Nationale.

Variant selon le type de placement

Le délai de transfert dépend donc aussi de l'outil de placement qu'on souhaite rapatrier. «Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté de la part de la firme qui doit céder les actifs. Si le formulaire est mal rempli ou si certains titres ne sont pas transférables, cela peut ralentir le processus ou on ne pourra échanger qu'une partie des actifs. Les produits de type maison comme les fonds communs de placement de banque ou certains CPG peuvent également être problématiques. On pourrait avoir à les liquider. Il faut communiquer avec le client et lui demander son accord. Certains de ces placements ne sont pas remboursables avant l'échéance et ne peuvent être transférés», explique Radek Loudin.

«Tout ce qui est livraison physique, par exemple des lingots d'or, sera également plus long à transférer», rappelle Yves Néron.

«Dans le cas des CPG bancaires, qui sont parfois problématiques, on s'efforce de suivre les lignes directrices de l'Association des banquiers canadiens (ABC)», ajoute Yves Néron. Selon l'organisme, un instrument de dépôt transféré d'un régime enregistré devrait l'être en temps normal dans un délai maximal de sept jours ouvrables. En période de pointe, soit du 15 février au 31 mars, cela pourrait prendre jusqu'à 12 jours ouvrables.

Si le transfert s'effectue entre deux membres de l'OCRCVM, la procédure est uniformisée et généralement exécutée dans le délai prescrit de 10 jours ouvrables.