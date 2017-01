11.01.2017 - 08:23 - Finance et Investissement

WealthBar, une jeune société de technologie financière de Vancouver et l'un des premiers gestionnaires de portefeuille en ligne, gère maintenant 100 M$ en actifs discrétionnaires pour des clients partout au pays.

La fintech a franchi cette importante étape après seulement deux ans d'existence et alors que les marchés financiers ont évolué sous le signe d'une grande volatilité tout au long de 2016.« Les clients savent qu'ils sont là pour le long terme et ont confiance dans le processus », a indiqué Tea Nicola, directeur général de WealthBar, affirmant du même coup que l'approche d'investissement préconisé par la fintech a changé les habitudes des investisseurs.Avec une année marquée par le Brexit, les élections américaines et le krach boursier chinois, WealthBar souligne avoir reçu moins de 10 courriels de clients préoccupés par ces principales perturbations. La clé : ses conseillers envoient régulièrement des mises à jour aux clients pour les aider à faire face aux périodes agitées ou pour promouvoir de bonnes habitudes d'investissement, estime la fintech.« Bien que nous soyons en ligne, nous savons que nos clients voient la valeur d'un conseiller dédié et de la planification. Pouvoir communiquer avec une personne qui a à cœur leurs intérêts est un élément important du succès de nos clients », fait valoir Tea Nicola.Depuis deux ans, les clients de la société auraient économisé environ 1,3 M$ en frais annuellement par rapport aux fonds communs de placement, affirme la fintech.WealthBar offre des FNB à faibles coûts, de même que des portefeuilles de placements privés qui, jusqu'à tout récemment, n'étaient offerts qu'aux clients les plus fortunés. Les investisseurs peuvent accéder à ces placements sophistiqués avec aussi peu que 5 000 $ d'actif, selon WealthBar.Le portefeuille FNB à croissance à long terme de WealthBar a affiché un rendement de 9,69 % en 2016. Son portefeuille de placements privés Équilibré (Core) a pour sa part progressé de 9,13 %.