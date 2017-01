13.01.2017 - 09:36 - Finance et Investissement

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE), avec ses ajouts de personnel et d'infrastructures, aborde 2017 avec optimisme.

La CSE présente des résultats record pour ses activités de négociation en 2016, notamment une croissance à trois chiffres dans le pourcentage du volume de transactions, de la valeur des échanges et du nombre de transactions.Ainsi, le volume des opérations sur des titres inscrits à la cote de la CSE a augmenté de 159 % pour atteindre un nombre record de 6,4 milliards d'actions, le volume des opérations sur des titres inscrits à la cote de la CSE s'est chiffré à 1,5 milliard de dollars (M$), une hausse de 334 %, et les sociétés inscrites à la CSE ont effectué 364 opérations de financement totalisant plus de 400 M$, soit 106 % de plus qu'en 2015.Les records en matière de volume des opérations et de valeur découlent d'une augmentation importante de l'activité au cours du second semestre, certains secteurs du marché ayant fortement attiré l'attention des investisseurs avant l'élection présidentielle aux États-Unis. La période d'octobre à décembre s'est révélée le trimestre le plus occupé dans l'histoire de la CSE, comme l'atteste la hausse de 334 % du volume par rapport à la même période en 2015.Au terme de l'année, la CSE a également complété l'intégration d'un nouveau système de négociation censé fournir de nouveaux types et de nouvelles fonctions d'ordre, de même qu'une gamme de capacités en matière de gestion des risques et de soutien à la négociation visant à mieux répondre aux besoins de la communauté mondiale des courtiers-négociants.L'investissement dans l'infrastructure numérique a d'ailleurs été un thème clé à la CSE en 2016, qui a mis en ligne un nouveau site Web au printemps, après la livraison d'une nouvelle plateforme de négociation au début de décembre. Les mises à niveau des plateformes de négociation incluent l'acheminement des ordres et de nouveaux outils de conformité et de gestion des risques pour les courtiers, tandis qu'ils s'efforcent d'optimiser leurs services d'exécution pour les investisseurs de sociétés inscrites à la CSE. Le nouveau système fonctionne environ 11 fois plus vite que sa précédente version.La CSE signale aussi des ajouts de personnel à la conformité, à l'examen et à l'accroissement des inscriptions ainsi qu'au sein du conseil d'administration.La Bourse a accueilli 38 nouveaux émetteurs au cours de l'année. Les sociétés inscrites à la CSE provenaient de divers secteurs d'activité, notamment les services pétroliers, le cannabis médical, l'exploration minière et la technologie mobile. De même, la CSE a accueilli cinq nouvelles sociétés canadiennes par l'entremise de PAPE.Pour 2017, la CSE entend accroître la profondeur des ordres et la qualité globale du marché pour ses émetteurs et pour y parvenir, évoque des initiatives continues visant à informer la communauté financière au sujet des émetteurs individuels de la CSE, ainsi que sur la Bourse et son engagement à faciliter le coût du capital public canadien le plus bas.