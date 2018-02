La Caisse souhaite accroître ses rendements obligataires

23.02.2018 - 08:10 - La rédaction, Avantages

Partager cet article

La Caisse de dépôt et placement du Québec a procédé en 2017 à une réorganisation de certains de ses portefeuilles de titres à revenu fixe dans le but de réduire son exposition au marché obligataire traditionnel et générer des rendements supérieurs. Un repositionnement qui a porté fruit, soutient l’institution.



La catégorie Revenu fixe représente 32 % du portefeuille global de la Caisse, soit environ 96,7 milliards de dollars. En 2017, cette catégorie d'actif a généré un rendement de 3,5 %, loin derrière les actions (13,5 %) et les actifs réels (8,7 %), qui ont fortement contribué au rendement total de 9,3 % de l'investisseur institutionnel.



Dans un contexte où les taux d'intérêt demeurent faibles malgré leur remontée récente et que les rendements attendus des obligations sont modestes, la Caisse a créé deux nouveaux portefeuilles gérés de façon active, dont un vise à faire croître ses activités de crédit. En diversifiant ses sources de revenu, le portefeuille Crédit est conçu de manière « à procurer des rendements supérieurs à ceux du marché obligataire plus traditionnel et à diversifier les sources de valeur ».



Lire la suite via Avantages.ca