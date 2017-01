06.01.2017 - 09:11 - Finance et Investissement

L'activité sur la bourse canadienne des dérivés a enregistré de nouveaux sommets en 2016, notamment en matière de volume global d'opérations avec 91,9 millions de contrats négociés, selon le bilan émis par le Groupe TMX.

La Bourse de Montréal a notamment pulvérisé le record précédent de 76,7 millions de contrats négociés établi en 2015. Ce record illustre bien la croissance des activités ayant touché plusieurs de ses produits clés et s'étant traduit par une hausse de volume de 20 % sur douze mois.« La Bourse de Montréal prendra appui sur ces réalisations et s'engage à offrir des solutions avant-gardistes pour les clients en vue d'atteindre de nouveaux sommets », a indiqué Luc Fortin, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal.Au nombre des records de volume établis par la Bourse de Montréal en 2016, soulignons :• 26 316 537 contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois négociés (BAX), surpassant le record de 24 640 229 contrats négociés établi en 2014 de 7 %;• 20 968 281 contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB) négociés, surpassant le record de 17 913 516 contrats négociés établi en 2015 de 17 %;• 6 090 257 contrats à terme standard sur l'indice S&P/TSX 60 (SXF) négociés, surpassant le record de 5 474 698 contrats négociés établi en 2015 de 11 %;• 25 302 965 contrats d'options sur actions, surpassant le record de 24 151 035 contrats négociés établi en 2012 de 5 %;• 11 724 768 contrats d'options sur fonds négociés en bourse (FNB), surpassant le record de 8 719 474 contrats négociés établi en 2015 de 34 %;• 671 462 contrats à terme standard sur l'indice S&P/TSX 60 (SXO) négociés, surpassant le record de 541 759 contrats négociés établi en 2015 de 24 %.Le Groupe TMX a aussi annoncé, vendredi, la vente de son entreprise de gestion des risques, Razor Risk, à la société Parabellum Limited établie au Royaume-Uni.Cette vente s'inscrit dans le processus de transformation visant à simplifier la structure organisationnelle, entrepris par le Groupe TMX. « La décision de procéder à cette transaction découle de la stratégie d'entreprise qui consiste à concentrer les efforts sur la croissance à long terme des offres de base sur les marchés canadiens et étrangers et à devenir un fournisseur de solutions plus souple et dynamique », a indiqué le Groupe TMX, par voie de communiqué.La clôture de la transaction a eu lieu le 31 décembre 2016. Les modalités de l'entente n'ont pas été dévoilées.