L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) vient de lancer une plateforme infonuagique de collecte de données et de production de rapports sur les ventes de fonds d'investissement, leurs actifs et leurs attributs.Le Fund Reporting Intelligence System (FRITS) fournit des totaux sectoriels complets, y compris les actifs détenus par les fonds et les données détaillées sur les ventes selon plusieurs indicateurs de vente. des données détaillées sont recueillies directement auprès des sociétés membres qui représentent environ 80 % d'actifs de fonds communs de placement et 90 % d'actifs de fonds négociés en bourse (FNB).« FRITS est le système de partage de données sur les fonds d'investissement le plus important au Canada, ce qui en fait une source principale de renseignement sur les marchés sectoriels », a indiqué Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC.« Notre plateforme améliorée accélérera la capacité de production de rapports de l'IFIC et fournira à nos membres l'information et la capacité d'analyse dont ils ont besoin pour fonctionner de manière efficace dans un contexte où les marchés changent rapidement », a-t-il ajouté.La nouvelle plateforme remplacera le système actuel de l'IFIC. Des améliorations sont prévues pour 2018, notamment l'ajout de données sur les ventes de séries de fonds et les frais s'y rapportant, une couverture élargie des FNB et l'introduction d'une couverture des fonds distincts et alternatifs.La nouvelle plateforme est offerte sans frais supplémentaires aux gestionnaires de fonds de l'IFIC qui fournissent des données. Les personnes qui ne sont pas membres de l'IFIC peuvent contacter l'Institut afin d'obtenir une trousse d'abonnement et prévoir une démonstration.