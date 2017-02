14.02.2017 - 13:26 - La Presse Canadienne

Le Groupe TMX a renoué avec la rentabilité l'an dernier, récoltant les fruits de coûteux efforts de restructuration entrepris en 2015.

L'exploitant de la Bourse de Toronto et d'autres marchés de valeurs mobilières a attribué cette amélioration à une hausse des revenus, de plus faibles frais de restructuration ainsi qu'une réduction des coûts qui a surpassé la cible de l'entreprise.Le Groupe TMX a affiché un bénéfice attribuable aux actionnaires de 196,4 millions de dollars (M$), soit 3,58 $ par action, pour l'exercice financier clos le 31 décembre. En comparaison, il avait réalisé une perte de 52,3 M$, ou 96 cents par action, lors de l'exercice 2015, essentiellement en raison de l'inscription de dépréciation d'actifs au quatrième trimestre de cet exercice.Les revenus annuels ont atteint le niveau record de 742,0 M$ l'an dernier, comparativement à un chiffre d'affaires de 717 M$ en 2015.Pour le quatrième trimestre, le Groupe TMX a affiché un bénéfice attribuable aux actionnaires de 52,6 M$, soit 95 cents par action, en regard d'une perte de 159,0 M$, ou 2,92 $ par action, au même trimestre un an plus tôt. Les revenus du quatrième trimestre ont totalisé 189,4 M$, soit 7 % de plus que ceux de 177,1 M$ du même trimestre en 2015.Sur une base ajustée, le Groupe TMX a engrangé un bénéfice de 1,18 $ par action au quatrième trimestre, comparativement à un profit ajusté de 87 cents par action un an plus tôt.