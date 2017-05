03.05.2017 - 09:50 - Finance et Investissement

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) va créer un comité consultatif dédié à la protection des consommateurs.

Ce comité aura pour mandat d'orienter le travail de supervision de l'ACFC, les initiatives de recherche et l'élaboration de matériel pour l'éducation des consommateurs. Ses membres seront aussi appelés à fournir leur point de vue sur les tendances du marché, les nouveaux enjeux, les préoccupations quant à la prestation des services financiers et l'incidence des changements dans le secteur des services financiers sur la population canadienne.« La protection des consommateurs de produits et de services financiers au Canada est au cœur du travail de l'ACFC. Alors que le marché financier continue d'évoluer rapidement, il est important pour nous de demeurer proactifs et de faire preuve d'agilité pour protéger les consommateurs canadiens de produits et de services financiers. J'attends avec impatience l'occasion de mobiliser les intervenants de tous les secteurs afin qu'ils développent leurs connaissances, leurs compétences spécialisées et leur sagesse alors que nous réalisons notre mission de base », a mentionné Lucie Tedesco, commissaire de l'ACFC.L'Agence lance un appel de candidatures aux personnes intéressées à joindre ce comité. Les membres sélectionnés seront des intervenants des secteurs public, privé, sans but lucratif et universitaire. Les personnes intéressées peuventjusqu'à 23 h 59 le 30 juin 2017.