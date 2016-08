31.08.2016 - 08:40 - Finance et Investissement

L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a dévoilé lundi la liste des 33 candidats en lice pour le Prix du leader de moins de 40 ans.

est composée de conseillers, de directeurs de succursale et de gestionnaires de portefeuille.Le récipiendaire du prix sera choisi par un comité indépendant formé de Christiane Bergevin, ancienne vice-présidente exécutive, Partenariats Mouvement et développement des affaires au Mouvement Desjardins; Milton McClaren, professeur émérite à l'Université Simon Fraser et Joe Olivier, ancien ministre des Finances du Canada.Les membres du jury fonderont leur décision sur des caractéristiques telles que les réalisations professionnelles des candidats, leur engagement envers le secteur des services financiers canadien et la formation, ainsi que leur dévouement auprès de la communauté.Le lauréat 2016 sera annoncé lors d'un banquet, prévu le 27 octobre 2016, à Toronto. La soirée donnera aussi lieu à la cérémonie annuelle d'intronisation du Temple de la renommée de l'ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières.La personne choisie à titre de leader de moins de 40 ans se verra associée auprès d'un leader confirmé de l'industrie, dans le cadre du programme de mentorat de Smarten Up Institute, en plus d'avoir l'opportunité de suivre un cours de son choix du Smarten Up Institute, ou au sein d'une université ou d'un collège partenaire.Le Prix du leader de moins de 40 ans de l'ACCVM, soutenu par le Smarten Up Institute, de même que par Investment Executive et Finance et Investissement, tous deux propriétés de TC Media, rend hommage aux jeunes professionnels du secteur des valeurs mobilières et des services financiers.