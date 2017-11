Kronos Technologies et VieFONDS liés par une passerelle d'intégration de données

22.11.2017 - 10:28 - Finance et Investissement

Kronos Technologies et VieFONDS Corporation confirment le lancement d’une nouvelle passerelle d’intégration de données entre l’application d’arrière-guichet VieFONDS et le système CRM Kronos Finance.



Cette intégration offrira aux maisons de courtage de valeurs (fonds communs de placement, fonds distincts, marché non réglementé et dépôt à terme) l'accès à une solution CRM canadienne et entièrement bilingue sur le Web, automatiquement remplie avec les données de leurs clients.



« L'intégration de la passerelle permettra aux courtiers de fonds communs de placement d'offrir une valeur encore plus élevée aux conseillers », a déclaré Ray Adamson, chef de la direction clientèle de Kronos Technologies, par voie de communiqué.



« Grâce à l'application d'arrière-guichet VieFONDS, les maisons de courtage de valeurs seront en mesure d'offrir à leurs conseillers une plus grande connectivité aux données de leurs clients. En outre, grâce à l'intégration complète avec le système CRM Kronos Finance, les conseillers pourront travailler avec plus d'efficacité et de rapidité. Les conseillers auront une image plus claire de la situation actuelle de leurs clients et des occasions qui existent pour l'avenir », a ajouté Ray Adamson.