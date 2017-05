Kronos Technologies et VieFONDS créent un partenariat

05.05.2017 - 08:53 - Finance et Investissement

Kronos Technologies et VieFONDS Corporation ont conclu un partenariat permettant de créer une passerelle entre le back-office VieFUND et le système CRM Kronos Finance.



Cette intégration donnera accès aux courtiers en placement (fonds mutuels, fonds distincts, marché non règlementé et dépôts à terme) à une solution Web canadienne complètement bilingue au sein de laquelle leurs données clients seront automatiquement mises à jour.



« Avec le back-office VieFUND, les courtiers en placement pourront offrir à leurs conseillers plus de connectivité aux données de leurs clients. Ce partenariat aidera à augmenter l'efficacité et la productivité des conseillers, en plus d'apporter de nombreux avantages aux courtiers, conseillers, ainsi qu'à leurs clients », a dit Ray Adamson, CCO de Kronos Technologies.



« Cette initiative nous permet de fournir à nos clients et nos conseillers toutes les données spécialisées dont ils ont besoin pour être compétitifs, et ça montre que VieFONDS et Kronos se positionnent en tant que leaders dans notre industrie partout au Canada », a déclaré Mark Lafreniere, vice-président du développement des affaires pour VieFONDS Corporation.