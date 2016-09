01.09.2016 - Richard Cloutier

shopplaywood / 123RF Banque d'images

La reconnaissance de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) à titre d'ordre professionnel est un projet qui sera au centre du mandat de Sylvain B. Tremblay, le président entrant du conseil d'administration de l'organisme.



Dans un entretien avec Finance et Investissement, Sylvain B. Tremblay, accompagné de Jocelyne Houle-LeSarge, PDG de l'IQPF, évoque aussi l'importance grandissante que prendra la finance comportementale dans la formation dispensée par l'IQPF.





Finance et Investissement (FI) : Comment abordez-vous votre mandat de président du conseil d'administration de l'IQPF ?

Sylvain B. Tremblay (S.B.T.) : Je prends un navire qui vogue déjà sur l'océan et auquel j'aurai à faire faire un petit bout de chemin. Je vais donc travailler en appuyant la mise en oeuvre de la planification stratégique qui a été préparée par la permanence de l'IQPF. Ce plan détermine ce qui doit être fait au cours des trois prochaines années et inclut des thèmes comme la protection du public, la relève, la bonne gouvernance, de même que l'avancement de la profession.

La reconnaissance officielle de la profession de pl. fin. est un enjeu majeur sur lequel je vais me concentrer très sérieusement au cours de la prochaine année. Je ne dis pas que mes prédécesseurs n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, au contraire, et nous nous sommes rapprochés de notre objectif. J'ai toutefois bien l'intention de canaliser les efforts du conseil en vue d'obtenir éventuellement une reconnaissance officielle.

FI : Faites-vous référence à la création d'un ordre professionnel ?

S.B.T. : Ultimement, oui.

FI : Lors du dépôt du budget 2016-2017, le ministre des Finances Carlos Leitao a annoncé une réforme législative globale du secteur financier, qui s'articulerait à travers un projet de loi omnibus qui serait déposé cet automne. Toutefois, rien n'indique que cette réforme s'accompagnerait de la création d'un nouvel ordre professionnel.

S.B.T. : La révision de la Loi 188 était une nécessité. Au départ, cette loi devait être révisée aux cinq ans et elle n'avait pas été revue depuis 15 ans. Elle ne tenait pas compte, par exemple, des nouvelles technologies.

Ce que nous aimerions, c'est que cette loi s'appelle désormais Loi sur la distribution des produits financiers et non plus Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Nous croyons que la notion de services devrait être complètement exclue de cette loi. Dans cette perspective, nous pourrions éventuellement obtenir un sauf-conduit menant à la création d'un ordre professionnel. C'est pourquoi, bien qu'il soit plutôt rare que nous participions à des consultations, nous avons saisi l'occasion lors de la révision de la LDPSF pour nous faire entendre, car l'IQPF n'était pas du tout mentionné dans le rapport.

FI : L'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Ordre des administrateurs agréés du Québec (ADMA) et l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) ont le pouvoir de retirer le titre de pl. fin. Le moment est-il venu selon vous de remettre à l'ordre du jour l'encadrement du volet conseil ?

Jocelyne Houle-LeSarge : Tout à fait ! Le propre d'un professionnel est d'être jugé par ses pairs, et ce n'est pas la situation actuelle. Nous ne disons pas que les organismes concernés font mal leur travail, mais nous réclamons que les pl. fin., qui sont des professionnels, puissent s'autoréglementer, et cela, ça passe par le système des ordres professionnels.

Nous pourrions ainsi boucler la boucle en ce qui a trait à notre mission de protection du public. Pour l'instant, nous ne pouvons y contribuer qu'à travers l'information et la formation.

FI : En 2006, l'IQPF a choisi d'imposer le baccalauréat comme exigence minimale de formation, et depuis, a sans cesse cherché à rehausser la qualité de la formation requise. Comment comptez-vous poursuivre cette évolution en matière de formation ?

S.B.T. : Il ne faut pas prétendre que nous sommes parfaits, mais je pense que la formation que nous dispensons est tout à fait adéquate, bien que certains aspects pourraient être améliorés. Maintenant, il faut comprendre que la formation et l'apprentissage s'inscrivent dans un processus qui se fait généralement au quotidien par le professionnel.

De fait, il est très difficile de maîtriser les sept domaines de la planification financière et il y aura toujours un ou deux domaines qui seront mieux maîtrisés que les autres. Par exemple, si vous me demandez de solutionner certains problèmes en planification financière, bien humblement, ma concentration étant davantage en gestion de portefeuille, certains aspects fiscaux peuvent m'échapper. Toutefois, mon réseau se compose d'une batterie de professionnels qui m'aident à régler les problèmes que mes clients sont susceptibles de rencontrer tout au long de leur vie. On parle d'ailleurs toujours de planification financière en sous-entendant l'utilisation d'un réseau, et la plupart des pl. fin., moi compris, travaillons à l'intérieur d'un réseau.

FI : Selon vous, à quels principaux défis les pl. fin. et les gens de l'industrie sont-ils susceptibles d'être confrontés au cours des prochaines années ?