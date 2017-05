09.05.2017 - 08:57 - Finance et Investissement

L'Institut québécois de planification financière (IQPF) a accueilli 240 nouveaux diplômés à titre de planificateur financier lors d'une cérémonie tenue le 6 mai dernier.

Au nombre des 240 nouveaux diplômés figurent 33 % de femmes et 67 % d'hommes. Ces nouveaux diplômés œuvrent dans les institutions financières dans une proportion de 33 %, dans le secteur du placement dans une proportion de 44 %, dans le secteur de l'assurance dans une proportion de 5 %, et dans les autres catégories dans une proportion de 18 %.En mai 2016, 236 planificateurs financiers ont gradué. Ils étaient 214 en 2015, 218 en 2014, et en 2013, ils étaient 187 à obtenir leur diplôme.En marge de la cérémonie, les noms des lauréats de la bourse Charles-Pelletier - RBC Banque Royale, de la bourse Éditions Yvon Blais et de la bourse IQPF, ont été dévoilés. Ces bourses récompensent les efforts des étudiants ayant obtenu les trois meilleures notes à l'examen de l'IQPF pour la promotion 2016.La bourse Charles-Pelletier - RBC Banque Royale a été attribuée à Marc-Olivier Godbout du Groupe Investors. La bourse Éditions Yvon Blais, attribuée aux deux personnes qui ont obtenu la deuxième meilleure note, ont été remise à Vincent Berthiaume de la Banque Nationale du Canada, et à Stéphanie Le Bel du Groupe Investors.Finalement, Marc-André Koolen, du Groupe Investors, s'est vu remettre la bourse IQPF pour avoir obtenu la troisième meilleure note.L'IQPF a aussi décerné le titre de Formateur en formation professionnelle 2016 à Jean Turcotte, B.A.A., LL.B., Avocat, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, directeur, Groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine au sein de la Financière Sun Life. Diplômé en droit de l'Université de Sherbrooke, il détient un baccalauréat en finance de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) et a étudié en fiscalité à l'Université McGill.L'évènement s'est déroulé sous la présidence d'honneur de Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, RBC Banque Royale.L'IQPF compte près de 5 000 affiliés.