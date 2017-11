22.11.2017 - 15:13 - Finance et Investissement

Invesco Canada a lancé conseillerDUO, une d'une interface numérique leur permettant d'interagir directement avec leurs clients.

« Les épargnants et leurs conseillers sont à la recherche de solutions qui répondent à leurs besoins en constante évolution. Cette solution améliore l'expérience des clients tout en améliorant l'efficacité des conseillers, explique Andrew Manning, responsable du Marketing à Invesco Canada. Élaboré et conçu à l'aide de l'expertise numérique interne d'Invesco, conseillerDUO conserve le lien entre le conseiller et l'épargnant dans l'objectif d'augmenter la compétitivité des sociétés de conseil en placement et de permettre aux conseillers de servir les clients tels qu'ils le souhaitent. »Invesco présente conseillerDUO comme « la première solution numérique au Canada pour les conseillers conçue exclusivement pour le processus d'accueil des clients et la recommandation de portefeuilles ».conseillerDUO est une solution de conseil numérique en marque blanche complète offrant aux conseillers la capacité de servir les clients existants tout en recrutant et intégrant de nouveaux clients de façon harmonieuse.Configurée de façon unique pour chaque courtier, la plateforme est intégrée au système existant du conseiller. Elle compile les renseignements nécessaires pour ouvrir des comptes de placement, et comprend un questionnaire approfondi sur les objectifs, une analyse personnalisée et des offres de produits segmentés.Selon Invesco, ConseillerDUO élimine la paperasse du processus d'intégration des clients et permet aux sociétés de conseil de conserver le contrôle des actifs, de réduire les coûts administratifs et de soutenir différents modèles d'affaires.conseillerDUO est accessible aux courtiers ayant signé une entente avec Invesco.