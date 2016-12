22.12.2016 - 09:37 - Richard Cloutier

Daniel Kaesler _123RF Banque d'images

Inovestor, un fournisseur montréalais de logiciels de traitement des données financières, vient de lancer l'indice Nasdaq Inovestor Canada (NQICA) en partenariat avec la Bourse NASDAQ.

L'indice regroupe 25 actions canadiennes tirées d'un portefeuille modèle composé de titres canadiens à grande et à moyenne capitalisation, bénéficiant de décennies de rendement et dont l'actif s'élève à plus de 1,75 milliard de dollars (G$).La sélection des titres de l'indice sera générée par le logiciel StockPointer d'Inovestor, principalement conçu pour repérer les occasions d'investissement et accroître les rendements du marché des valeurs mobilières. « Depuis sa création ce portefeuille type a été plus performant que le S & P / TMX de 8% et de 10 % au cours des cinq dernières années », a indiqué Pascal Lefrançois, fondateur et actionnaire principal d'Inovestor à NASDAQ.com News.« Nous sommes très fiers de vous annoncer notre partenariat avec le Nasdaq, la deuxième plus grande bourse au monde en capitalisation », a écrit Pascal Lefrançois sur les réseaux sociaux. Pour célébrer « ce grand avancement pour Inovestor », son équipe et lui se trouvent d'ailleurs à New York ce jeudi 22 décembre, afin de présider la cérémonie de clôture du NASDAQ. La cérémonie pourra être vue en direct à compter de 15h45Fondé en 1999, Inovestor fournissait initialement des informations financières aux médias. Le produit et la marque ont ensuite évolué afin d'inclure un système automatisé de sélection des titres et de surveillance du portefeuille pour les investisseurs canadiens. Une série d'acquisitions dans l'industrie des données financières, à compter de 2004, a permis à la firme d'acheter Stock Guide de Toronto, et Stockpointer en 2011, afin de s'établir dans l'industrie du logicielle d'analyse financière. Aujourd'hui, StockPointer génère des rapports sur plus de 7 500 entreprises nord-américaines.« Sur les 240 sociétés d'investissement qui utilisent notre modèle pour construire et protéger des actifs, environ 70% de nos clients réclamaient des produits d'investissement liés à nos modèles historiques et en temps réel, que nous offrons maintenant grâce à ce partenariat unique ayant mené à la création de l'indice Nasdaq Inovestor Canada », a précisé Pascal Lefrançois à NASDAQ.com News.