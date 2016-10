Il est minuit moins une

15.10.2016 - Richard Cloutier

Bien que les acteurs de l'industrie soient au fait depuis longtemps que de nouvelles règles fiscales concernant les contrats d'assurance et de rentes s'appliqueront au 1er janvier 2017, bon nombre sont animés d'un sentiment d'urgence à l'approche de l'échéance.



Le projet de loi relatif aux nouvelles règles fiscales ayant été voté en 2014, l'approche des changements n'est une surprise pour personne et les assureurs, de même que les agents généraux, s'y préparent depuis longtemps, mentionne Anny Plamondon, vice-présidente, assurance individuelle et services-conseils, au Groupe Cloutier.